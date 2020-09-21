Samatta’da transferinde dev rakip! Babası açıkladı

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan ve bir diğer forvet Mevlüt Erdinç'le sözleşmelerini karşılıklı olarak fesheden Fenerbahçe, gündemine Mbwana Samatta'yı almıştı. Transferde sarı-lacivertlilere rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Forvete Samatta ve Ze Luis için girişimler sürüyor. Samatta'da F.Bahçe'nin karşısına bu kez Fulham çıktı. Sport Xtra'ya konuşan Samatta'nın babası, "Türkiye'ye gittiğini okuduktan sonra dün onunla konuştum ve bana hala İngiltere'de olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Fulham onu istiyor. Kendi kararı ama ona Ada'da kalmasını söyledim" dedi.

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