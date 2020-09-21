21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Samatta’da transferinde dev rakip! Babası açıkladı

Samatta’da dev rakip! Oyuncunun babası açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.09.2020

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan ve bir diğer forvet Mevlüt Erdinç'le sözleşmelerini karşılıklı olarak fesheden Fenerbahçe, gündemine Mbwana Samatta'yı almıştı. Transferde sarı-lacivertlilere rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Forvete Samatta ve Ze Luis için girişimler sürüyor. Samatta'da F.Bahçe'nin karşısına bu kez çıktı. Sport Xtra'ya konuşan Samatta'nın babası, "Türkiye'ye gittiğini okuduktan sonra dün onunla konuştum ve bana hala İngiltere'de olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Fulham onu istiyor. Kendi kararı ama ona Ada'da kalmasını söyledim" dedi.

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