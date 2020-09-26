Marcel Tisserand'dan Galatasaray sözleri! Geçen sezon oynanan maçın...
Fenerbahçe'nin Kongolu stoperi Marcel Tisserand, Galatasaray derbisiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Fransa basınına konuşan Tisserand, derbi maçında görev almayı çok istediğini ifade etti. İşte satır başlıkları...
Marcel Tisserand, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. L'Equipe'ye konuşan başarılı savunma oyuncusu derbi maçında sahada olmak istediğini söylerken, camia için öneminin farkında olduklarını belirtti. İşte o açıklamalar...
Marcel Tisserand: Pandemi dolayısıyla dışarıda taraftarları göremedim ama imzadan sonra yoğun ilgilerini hissettim. Ne zaman sosyal medyaya baksam Fenerbahçeli taraftarların sevgisini görüyorum. Buraya geldiğim zaman, bana hemen Galatasaray ile olan rekabetten bahsettiler.
"TAKSİCİ GALATASARAY'I YENMEMİZ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"
"Taksici Fenerbahçeliydi ve Galatasaray'ı mutlaka yenmemiz gerektiğini söyledi. Sportif Direktör, Başkan ve futbolcular bana derbiyi anlattılar. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok özel. Biraz Paris - Marsilya derbisi gibi. Çok özel ve çok farklı bir rekabet, bunu önceden de biliyordum. Taksici bana, 'İstediğin maçı kaybet ama Galatasaray'a karşı sakın kaybetme' dedi."
"Fenerbahçeli taraftarlar, tribünde olamasa bile kalpleriyle bu maçta bize destek olacaklarını söylediler."
"BİZİM İÇİN İNTİKAM MAÇI"
"Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenmiş. Bu maç bizim için kesinlikle intikam maçı olacak. Onları evlerinde yeneceğiz."
"GOMIS İLE KONUŞTUM..."
"Gomis arkadaşım, onunla konuştum. Bu maçın çok özel bir maç olduğunu ve yaşayınca anlayacağımı söyledi. Hafta boyunca taraftarlar sosyal medyadan desteklerini ilettiler. Bafe, maçtan önceki hazırlıkları ve atmosferin ne kadar olağanüstü olduğunu anlattı. Bu kez seyirci olmayacak ama sahada rekabet yine de üst düzeyde olacak."
"Bu maçın çok agresif olacağını ve tüm futbolcuların çok sert olacağını bekliyorum. Çünkü, bu çok büyük bir maç. Herkes diğer tüm maçlardan çok daha rekabetçi olacak. Tüm futbolcular bu maçın mutlaka kazanılması gerektiğini biliyor."
"BU MAÇTA OYNAMAK İSTİYORUM"
"Buraya henüz yeni geldim ama hazırım. Umarım, teknik direktörümüz beni ilk 11'de başlatır. Bu maçta oynamak istiyorum."
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