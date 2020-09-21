Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Ze Luis, Perotti, Samatta...
Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, transfer döneminin en hızlı ekibi oldu. Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin alternatifi bir forvet ve kanata takviye aranıyor. Ze Luis, Perotti, Samatta gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Sezona galibiyet ile başlayan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
ANTONIO COLAK
Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında yer alan Antonio Çolak hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Antonio Colak için PAOK'tan gelen transfer teklifini reddedildiği ifade edildi. Bu gelişme Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi.
BRUNO GASPAR
Portekiz basınından Record'un iddiasına göre sarı-lacivertli takım, Sporting Lizbon forması giyen 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bruno Gaspar ile ilgileniyor.
SAMATTA
Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sırada yer alan Samatta için sarı lacivertli ekibe rakip çıktı. Sport Xtra'ya konuşan Samatta'nın babası, "Türkiye'ye gittiğini okuduktan sonra dün onunla konuştum ve bana hala İngiltere'de olduğunu söyledi. F.Bahçe ve Fulham onu istiyor. Kendi kararı ama ona Ada'da kalmasını söyledim" dedi.
MARKO LIVAJA
Yunan basını, Fenerbahçe'nin Hırvat santrfor ile ön protokol yaptığını iddia etti. AEK ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki golcünün, bir yandan kulübü ile maaşında iyileştirme karşılığı kontrat uzatma pazarlığını sürdürdüğü diğer yandan ise Fenerbahçe'yi koz olarak elinde tuttuğu belirtildi.
ZE LUIS
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan ve yakın zamanda Fenerbahçe'ye transferi beklenen Ze Luis için Porto daha önce Ze Luis'in kiralanmasına karşı çıkmıştı. Portekiz ekibi ısrarından vazgeçti. Porto, Ze Luis'in kiralanma şartlarını Fenerahçe ile görüşmek istiyor.
PEROTTI
Fenerbahçe, Diego Perotti'ye renklerine bağlamak için Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Artık detaylar konuşulurken, Arjantin basını 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı.
TROY DEENEY
The Athletic'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 32 yaşındaki forvet Troy Deeney'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde sarı-lacivertlilerin Watford'da haftalık 100 bin Euro kazanan Deeney'e 3 yıllık bir teklif götürdüğü ancak Watford'a resmi teklif yapılmadığı vurgulandı.
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