Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin satılmasının ardından forvet transferine hız verdi. Lige Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesinde iki ismi renklerine bağlamayı planlıyor. İşte o isimler ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri