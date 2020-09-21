21 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Marcel Tisserand'ın lisansını çıkardı!

Yeni transferin lisansı çıktı! Hatayspor maçında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 Giriş Tarihi: 21.09.2020

kadrosuna kattığı 'ın lisansını çıkardı. Oyuncunun bilgileri 'nda () da yer aldı. Deneyimli oyuncu teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde Hatayspor karşısında forma giyebilecek.

, yeni transferlerinden Kongolu defans oyuncusu 'ın lisansını çıkardı. Deneyimli futbolcu, görev verilmesi halinde Süper Lig'de bu akşam oynanacak Hatayspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Futbola Monaco altyapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi. 2018 yılından itibaren Alman ekibi Wolfsburg'da oynayan Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 15 kez de Kongo Milli Takımı'nda oynadı.

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