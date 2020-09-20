20 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Perotti için sıcak açıklama: Türkiye'ye gidiyor

Perotti için sıcak açıklama: Türkiye'ye gidiyor
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

, ’lı Perotti’nin yeni adresinin F.Bahçe olacağını belirtti; “’ye gitmesi kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir” dedi

, 'ye renklerine bağlamak için ile görüşmeleri sürdürüyor. Artık detaylar konuşulurken, Arjantin basını 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı. dergisinden Martin Canaves, "Perotti'nin son 4 yılda 24 kez sakatlandığını düşünürsek performansının neden düşük olduğu daha iyi anlaşılabilir" Oyununu bulmak için döndüğünde hep bir başka sakatlık devam etmesini engelledi.

HAFTAYA BOMBALAR PATLIYOR

Şu anda da uyluk gerginliği nedeniyle ekime kadar sahalarda olamayacak. Perotti'nin Fenerbahçe'ye gitmesi onun için kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir" değerlendirmesini yaptı. Bu arada Diego Perotti'nin transferi halinde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. ÖTE yandan Fenerbahçe, santrfor konusunda da görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim; Diego Perotti'nin yanı sıra forvet transferlerini de önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak, yeni sezon kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. (Fotomaç)
Fenerbahçe Nazım Sangare'yi kadrosuna kattığını açıkladı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Porto karar değiştirdi! F.Bahçe'ye haber yolladı Porto karar değiştirdi! F.Bahçe'ye haber yolladı
Sangare'de mutlu son! Resmen Fenerbahçe'de Sangare'de mutlu son! Resmen Fenerbahçe'de
Dilmen'den F.Bahçe için golcü itirafı! Rüyasında görür Dilmen'den F.Bahçe için golcü itirafı! "Rüyasında görür"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör