20 Eylül 2020, Pazar
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HAFTAYA BOMBALAR PATLIYOR
Şu anda da uyluk gerginliği nedeniyle ekime kadar sahalarda olamayacak. Perotti'nin Fenerbahçe'ye gitmesi onun için Anka kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir" değerlendirmesini yaptı. Bu arada Diego Perotti'nin transferi halinde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. ÖTE yandan Fenerbahçe, santrfor konusunda da görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim; Diego Perotti'nin yanı sıra forvet transferlerini de önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak, yeni sezon kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. (Fotomaç)
Perotti için sıcak açıklama: Türkiye'ye gidiyor
Balon Latino, Roma’lı Perotti’nin yeni adresinin F.Bahçe olacağını belirtti; “Türkiye’ye gitmesi Anka kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir” dedi
Fenerbahçe, Diego Perotti'ye renklerine bağlamak için Roma ile görüşmeleri sürdürüyor. Artık detaylar konuşulurken, Arjantin basını 32 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertli takımın yeniden kendisini gösterme fırsatı olacağını yazdı. Balon Latino dergisinden Martin Canaves, "Perotti'nin son 4 yılda 24 kez sakatlandığını düşünürsek performansının neden düşük olduğu daha iyi anlaşılabilir" Oyununu bulmak için döndüğünde hep bir başka sakatlık devam etmesini engelledi.
HAFTAYA BOMBALAR PATLIYOR
Şu anda da uyluk gerginliği nedeniyle ekime kadar sahalarda olamayacak. Perotti'nin Fenerbahçe'ye gitmesi onun için Anka kuşu gibi yeniden doğma fırsatı olabilir" değerlendirmesini yaptı. Bu arada Diego Perotti'nin transferi halinde detaylı bir sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor. ÖTE yandan Fenerbahçe, santrfor konusunda da görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim; Diego Perotti'nin yanı sıra forvet transferlerini de önümüzdeki hafta içinde tamamlayarak, yeni sezon kadrosunu oluşturmayı hedefliyor. (Fotomaç)
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