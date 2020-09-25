Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sangare, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisiyle ilgili "Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Galatasaray maçını hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Nazım Sangare, antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pazar günü oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan milli futbolcu, Galatasaray maçından galibiyetle döneceklerini söyledi. Nazım Sangare'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, Ali Koç'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak."

"GÖKHAN GÖNÜL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

"Gökhan Gönül çok tecrübeli bir oyuncu. Takıma ağabeylik yapıyor. Fenerbahçe'ye kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim. A Milli Takım ve Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak istiyorum. Belki ilk başta olmaz ama ben idmanda %100'ümü vereceğim."

"GELMEDEN SİNAN GÜMÜŞ İLE KONUŞTUM"

"Gelmeden Sinan Gümüş ile konuştum. 'Kesinlikle gelmen lazım, harika bir ortamımız var' dedi.

"FENERBAHÇE'DEKİ ANTRENMANLAR ÇOK FARKLI"

"F.Bahçe'deki antrenmanlar Antalyaspor'a göre çok farklı. Jose Sosa'ya bakıyorum, Luiz Gustavo'ya bakıyorum... Onlar çok tecrübeli, onlardan çok şey öğreneceğim."

"ŞAMPİYON OLUNCA BAĞLAMA ÇALACAĞIM"

"Tekne turunda da bağlama çalmamı istediler ama daha erken. Şampiyon olunca bağlama çalacağım."

"GALATASARAY MAÇINDAN GALİBİYETLE DÖNECEĞİZ"

"Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz."

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