25 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı!

Nazım Sangare'den Galatasaray'a gözdağı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 Giriş Tarihi: 25.09.2020

'nin yeni transferi , Samandıra 'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sangare, hafta sonu oynayacakları derbisiyle ilgili "Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz." dedi.

'in 3. haftasında oynayacağı maçını hazırlıklarını sürdüren 'de yeni , antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pazar günü oynayacakları derbiyle ilgili de konuşan milli futbolcu, Galatasaray maçından galibiyetle döneceklerini söyledi. Nazım Sangare'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

"Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Emre ağabeye, 'a ve ve hocamız Erol Bulut'a teşekkür ederim. Erol Hoca, benim gibi hücuma çıkan bek oyuncularını çok sever. Tarzı bana uyar. Bence çok iyi bir şey olacak."

"GÖKHAN GÖNÜL'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİM"

" çok tecrübeli bir oyuncu. Takıma ağabeylik yapıyor. Fenerbahçe'ye kendimi göstermek için geldim. Ondan çok fazla şey öğreneceğim. A ve Fenerbahçe'de ilk 11'de oynamak istiyorum. Belki ilk başta olmaz ama ben idmanda %100'ümü vereceğim."

"GELMEDEN SİNAN GÜMÜŞ İLE KONUŞTUM"

"Gelmeden ile konuştum. 'Kesinlikle gelmen lazım, harika bir ortamımız var' dedi.

"FENERBAHÇE'DEKİ ANTRENMANLAR ÇOK FARKLI"

"F.Bahçe'deki antrenmanlar 'a göre çok farklı. 'ya bakıyorum, Luiz Gustavo'ya bakıyorum... Onlar çok tecrübeli, onlardan çok şey öğreneceğim."

"ŞAMPİYON OLUNCA BAĞLAMA ÇALACAĞIM"

"Tekne turunda da bağlama çalmamı istediler ama daha erken. Şampiyon olunca bağlama çalacağım."

"GALATASARAY MAÇINDAN GALİBİYETLE DÖNECEĞİZ"

"Galatasaray maçına herkes hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, sabırsızız, bir an önce başlasın istiyoruz. Galatasaray maçından galibiyetle döneceğiz."

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