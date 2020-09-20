Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize yüzde 15 pay öder diye düşünüyorum
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'den İtalyan takımı Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için flaş bir açıklama yaptı. Kartal "Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize yüzde 15 pay öder diye düşünüyorum" dedi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi hakkında konuştu.
Karadeniz ekibinin başkanı, 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı futbolcunun satışından pay alacaklarını söyledi.
"SATIŞTAN %15 PAYIMIZ VAR"
Kartal, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ile resmi bir görüşmemiz olmadı. Sözleşme gereği yüzde 15'lik payımız var. Fenerbahçe sanırım Lazio'dan parayı alınca bize öder diye düşünüyorum. Geniş bir bilgimiz yok ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Vedat sevdiğimiz bir çocuk. Kendisi ile görüşmedim ama arayacağım. Çok iyi bir çocuk. İyi olduğu için iyi yerlere de transfer oluyor" dedi.
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