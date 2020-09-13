Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı KAP'a bildirdi

Son dakika haberi... Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP açıklaması:

Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul'a gelecektir. pic.twitter.com/BKqexNrbPf — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020

✈️ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020

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