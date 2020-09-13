13 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Marcel Tisserand'ı KAP'a bildirdi

F.Bahçe'den KAP açıklaması! İstanbul'a geliş zamanı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Son dakika haberi... , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Marcel Tisserand Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'den KAP açıklaması:




Fenerbahçe o paylaşımı yapmıştı:
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