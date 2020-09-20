20 Eylül 2020, Pazar

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 11 isim

Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hatayspor maçından galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Antalyaspor forması giyen milli futbolcu Nazım Sangare'yi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gözler forvet transferine çevrildi. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası bu bölgeye iki takviye birden yapmak isteyen Kanarya, tam 11 ismi gündemine aldı. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 09:41
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 11 isim

Geçtiğimiz sezon taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 11 isim

2020-2021 sezonunu Rizespor galibiyeti ile açan sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için de hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 11 isim

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlamanın planlarını yapan Kanarya'da bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 11 isim

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin ayrılığını duyurmuş, ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Tam 11 isim

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.

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