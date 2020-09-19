19 Eylül 2020, Cumartesi
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Erol Bulut Bakasetas'ın alınmasını istedi
Fenerbahçe'nin, Erol Bulut’un eski öğrencisi Bakasetas için Alanyaspor’a 3 milyon euro+Frey’i önerdiği iddia edildi. İşte transferdeki son detaylar...
Fenerbahçe'den bir sürpriz transfer hamlesi de yurt içinde geldi... Sarı-lacivertli kulübün, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasias Bakasetas için teklif yaptığı belirtildi. Yönetimin, 27 yaşındaki orta saha için turuncu-yeşillilere 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Michael Frey'i önerdiği ileri sürüldü. Forvet arkası ve kanatlarda oynayan Yunan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol+8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Anastasias Bakasetas, ülkesinde AEK, Panionios, Aris gibi takımlarda da forma giydi. Yunan Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı.( Fotomaç)
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