18 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Jailson Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli

Jailson F.Bahçe'den resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 4.5 milyon Euro karşılığında ekibi Dalian'a oldu.

Kulübü, Jailson'un transferi için 'in Dalian Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna () yapılan açıklamada, " A Takımı oyuncularımızdan Jailson Marques Siqueira'nın Çin'in Dalian Professional FC Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

4.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Çin ekibi Dalian'ın, Jailson transferi için Fenerbahçe'ye 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Jailson Dalian Pro'da

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