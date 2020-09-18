18 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı

Mert Hakan'da sevindiren gelişme! TFF'ye resmen bildirildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı.

Bankalar Birliği ile yaptığı borç yapılandırma anlaşması sonrası Fenerbahçe, yeni transferlerinin lisanslarını çıkarmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, son olarak Sivasspor'dan kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş'ın da lisansını çıkardı.

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