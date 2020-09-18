Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı

Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların kendisinden gelecekte çok şey beklediği takımın genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlileri şoke eden bir karar aldı. İşte o gelişme ve Barcelona detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri