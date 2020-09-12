Altay’dan süper start
Geçen sezon yediği gollerle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken kaleci Altay Bayındır da sezona başarılı bir giriş yaptı. Genç file bekçisi, başta 34. dakikada Boldrin'in pozisyonu olmak üzere birçok Rizespor atağında kalesinde devleşip gole izin vermedi.
Geçen sezon yediği gollerle Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çeken kaleci Altay Bayındır da sezona başarılı bir giriş yaptı. Genç file bekçisi, başta 34. dakikada Boldrin'in pozisyonu olmak üzere birçok Rizespor atağında kalesinde devleşip gole izin vermedi. Kurtarışlarıyla kazanılan 3 puanda büyük rol oynadı. Skoda'nın attığı kafa golünde ise yapacak fazla bir şeyi yoktu. 22 yaşındaki Altay maç sonrası, "İstediğimiz gibi güzel bir başlangıç yaptık. Umarım seri zaferlerle devam ederiz. Gün geçtikçe daha iyi olduğumuzu da görebiliyoruz. Yarından itibaren gelecek maça odaklanacağız" dedi.
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