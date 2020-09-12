12 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Deplasman fobisi bitti!

Deplasman fobisi bitti!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

Süper Lig'e karşısında galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler ligde 7 maç aradan sonra deplasmandan galibiyet çıkardı.

Kanarya, Rize'de kazanarak deplasman fobisini de bitirdi. Sarılacivertliler geçtiğimiz sezon Süper Lig'de rakip sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamamıştı. Söz konusu maçlarda 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 kez ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İşte o seri: Trabzonkspor (1-2), MKE Ankaragücü (1- 2), Antalyaspor7 (2-2), İttifak Holding Konyaspor (0-1), Kasımpaşa (0-2), (1-1), (0-2)

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