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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların kendisinden gelecekte çok şey beklediği takımın genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlileri şoke eden bir karar aldı. İşte o gelişme ve Barcelona detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 18.09.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 17:27
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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

5 Ekim'de sona erecek transfer dönemi öncesi yapacağı birkaç takviyeyle sezonu zirvede noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

Genç futbolcu, sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlamış ve gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

17 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki haftalarda şans bulması beklenirken, Ömer Faruk'tan beklenmedik bir karar geldi.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILACAK

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin büyük gelecek beklediği Ömer Faruk, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı aldı.

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Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

Avrupa devlerinin peşinde olduğu Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

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