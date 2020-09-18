Ömer Faruk Beyaz'dan Fenerbahçe'ye büyük şok! Barcelona...

Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Taraftarların kendisinden gelecekte çok şey beklediği takımın genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertlileri şoke eden bir karar aldı. İşte o gelişme ve Barcelona detayı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 18.09.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 17:27 ABONE OL