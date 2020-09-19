19 Eylül 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Alper Potuk Ankaragücü'nde!

Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 Giriş Tarihi: 19.09.2020

ile yollarını ayıran 'un yeni takımı belli oldu. Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu Ankaragücü ile anlaşmaya vardı.

ile yollarını ayıran Ankaragücü ile anlaştı. Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncu sağlık kontollerinden sonra imzayı atacak.
Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giydikten sonra bu sezon karşılıklı anlaşmaya varılarak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'un bir dönem adı Sivasspor ile anılmıştı.
Bistrovic Ankaragücü'ne!

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