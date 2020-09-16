16 Eylül 2020, Çarşamba

ANKARAGÜCÜ

Bistrovic Aankaragücü'ne!

Bistrovic Aankaragücü'ne!
ANKARAGÜCÜ
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

, iki kulübünün istediği 22 yaşındaki orta sahayı sarı-lacivertli ekibe kiralıyor

basınının haberine göre; Ankaragücü, ile Kristijan Bistrovic'i 1 yıllık kiralama konusunda anlaşmaya vardı. 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusuna iki kulübünün de talip olduğu öğrenilirken, başkent ekibinin CSKA ile el sıkıştığı belirtildi. Bu sezon 4 maçta şans bulan Bistrovic, 1 gol attı. Futbolcunun kontratında satın alma opsiyonu da bulunacak.
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