2018 yazında Gremio'dan Fenerbahçe'ye 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalmıştı. Brezilyalı oyuncu, 5 milyon Dolar karşılığında Çin temsilcisi Dalian Pro'ya transfer oldu.

Transferin flaş takımı Fenerbahçe'de Jailson ile yollar resmen ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda bir süredir görüştüğü Çin Ligi ekibi Dalian Pro ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON DOLAR!

Dalian Pro'nun, Jailson transferi için Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılıp Çin'e gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

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