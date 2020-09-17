17 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Jailson Dalian Pro'da! İşte bonservis bedeli

Yıldız isim Çin'e gitti! İşte bonservis bedeli
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

2018 yazında Gremio'dan 'ye 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan , sarı-lacivertli takımda beklentilerin altında kalmıştı. Brezilyalı oyuncu, 5 milyon Dolar karşılığında temsilcisi 'ya transfer oldu.

Transferin flaş takımı 'de ile yollar resmen ayrılıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı futbolcu transferi konusunda bir süredir görüştüğü Ligi ekibi ile anlaşmaya vardı.

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BONSERVİS BEDELİ 5 MİLYON DOLAR!

Dalian Pro'nun, Jailson transferi için Fenerbahçe'ye 5 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcu önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılıp Çin'e gidecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

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