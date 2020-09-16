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Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren ekip olan ve Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmıştı. Forvet arayışlarındaki sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 16.09.2020 11:16
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Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon hedefi mutlak şampiyonluk.

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Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

2020-2021 sezonunu Rizespor galibiyeti ile açan sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için de hazırlıklarını sürdürüyor.

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Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

Kanarya'da lig heyecanı devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

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Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin ayrılığını duyurmuş, ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı.

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Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.

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