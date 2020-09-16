Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu

Transfer döneminde adından en çok söz ettiren ekip olan ve Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmıştı. Forvet arayışlarındaki sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 11:16 ABONE OL