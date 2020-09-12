Muriqi’ye özel uçak!
Fenerbahçe ile yollarını ayırarak İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi pazar günü İstanbul'dan ayrılıyor.
Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç de yarın İtalya'ya gidecek. Pazar günü saat 10.00'da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Roma'ya uçacak olan golcü oyuncunun, sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli alacak.
ZAJC İMZAYA GİTTİ
Genoa'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Miha Zajc, İtalya'ya gitti. Sağlık kontrolünden geçirilen Sloven futbolcunun Serie A ekibiyle 4 yıllık kontrat konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
MİLLİ EKİP MAÇI İZLEDİ
Fenerbahçe'nin deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF İkinci Başkanı Servet Yardımcı ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.
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