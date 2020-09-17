Allahyar Sayyadmanesh Zorya Luhansk'a kiralanıyor
Fenerbahçe'nin İranlı forveti Allahyar Sayyadmanesh, 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonluyla Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanıyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve Brezilyalı futbolcusu Jailson ile de yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşiyor.
Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında İran'ın Esteghlal takımından kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'i Ukrayna'nın Zorya Luhansk takımına kiralıyor. Golcü futbolunun sözleşmesinde 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl yarım sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen Allahyar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.
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