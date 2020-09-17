17 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Allahyar Sayyadmanesh Zorya Luhansk'a kiralanıyor

F.Bahçe'de bir ayrılık daha! İşte yeni adresi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

'nin İranlı forveti , 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonluyla ekibi 'a kiralanıyor.

çalışmalarına devam eden 'de hareketlilik sürüyor. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen ve Brezilyalı futbolcusu Jailson ile de yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşiyor.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon başında 'ın Esteghlal takımından kiralanan 'i 'nın takımına kiralıyor. Golcü futbolunun sözleşmesinde 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu yer alacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl yarım sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giyen Allahyar, formasıyla çıktığı 4 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

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