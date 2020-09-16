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Marcel Tisserand Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marcel Tisserand, takımla ilk antrenmanına çıktı. Kanarya'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
16.09.2020
Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Marcel Tisserand, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından takım arkadaşlarına tanıtılırken futbolcular Tisserand'ı alkışlarla karşıladı. Çalışmaların basına açık olan 30 dakikasında futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaparken, kondisyoner eşiliğinde istasyon antrenmanı gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu çalışması yaparken yarınki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
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