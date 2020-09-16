16 Eylül 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Marcel Tisserand Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Marcel Tisserand, takımla ilk antrenmanına çıktı. Kanarya'daki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
16.09.2020
ABONE OL

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Marcel Tisserand, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından takım arkadaşlarına tanıtılırken futbolcular Tisserand'ı alkışlarla karşıladı. Çalışmaların basına açık olan 30 dakikasında futbolcular ısınma ve pas çalışmaları yaparken, kondisyoner eşiliğinde istasyon antrenmanı gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı düz koşu çalışması yaparken yarınki antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

DİĞER
Tisserand F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı Tisserand F.Bahçe'de ilk antrenmanına çıktı 16.09.2020
Vedat Muriqi'nin bonservisi belli oldu Vedat Muriqi'nin bonservisi belli oldu 15.09.2020
Jailson ayrılıyor Jailson ayrılıyor 15.09.2020
Fenerbahçe'de Tisserand hazır geldi Fenerbahçe'de Tisserand hazır geldi 15.09.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe Samatta'yı gündemine aldı Fenerbahçe Samatta'yı gündemine aldı 15.09.2020
F.Bahçe Samatta'yı gündemine aldı! F.Bahçe Samatta'yı gündemine aldı! 14.09.2020
Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda 14.09.2020
Fenerbahçe'de Jailson ayrılıyor Fenerbahçe'de Jailson ayrılıyor 14.09.2020
Erol Bulut'tan önce tebrik sonra istek Erol Bulut'tan önce tebrik sonra istek 14.09.2020
Miha Zajc Genoa'da Miha Zajc Genoa'da 14.09.2020
Fenerbahçe'nin yeni transferi Tisserand İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Tisserand İstanbul'da 13.09.2020
Fenerbahçe lige 3 puanla başladı Fenerbahçe lige 3 puanla başladı 13.09.2020
Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda Doğukan Sinik Fenerbahçe yolunda 13.09.2020
Vedat Muriqi İtalya'da! Vedat Muriqi İtalya'da! 13.09.2020
Marcel Tisserand Fenerbahçe için geliyor Marcel Tisserand Fenerbahçe için geliyor 13.09.2020
Muriqi'den transfer açıklaması! Geri dönersem... Muriqi'den transfer açıklaması! "Geri dönersem..." 13.09.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Liverpool'un yıldız ismi Fenerbahçe'ye geliyor! İngilizler böyle duyurdu
Josef de Souza'nın sözleşmesi ortaya çıktı! Beşiktaş'ta hiç oynamasa bile...
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! 2 dünya yıldızı birden...
Galatasaray'da gelenler gidenleri aratmadı! Cimbom'da dev tasarruf
Beşiktaş'ta Nikola Kalinic'te fark 1 milyon Euro! B planı da hazır
Belhanda Galatasaray'dan öyle bir şey istedi ki... Yönetim çılgına döndü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör