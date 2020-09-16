16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'den Stefano Okaka'yı gündemine aldı

F.Bahçe'den golcü atağı! Girişimler başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Son dakika haberine göre; Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe forvet konusunda arayışlarını sürdürüyor. Sarı-laciverliler Udinese forması giyen Stefano Okaka'yı gündemine aldı.

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler, Udinese takımından golcü oyuncu Stefano Okaka'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol 2 de asist yaptı.

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