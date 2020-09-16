16 Eylül 2020, Çarşamba
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İtalyanlar transferi duyurdu! Zajc Genoa'da
Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Zajc'ın yeni takımı belli oldu. İtalyan kulübü yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.
Fenerbahçe'de kadroya yapılan takviyelerin ardından gözden çıkarılan Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına kliralandı.
İtalya Serie A ekibi Genoa, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Sloven orta saha oyuncusuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını duyurdu.
SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR UZATILABİLİR
Serie A ekibinden yapılan açıklamada, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi halinde Miha Zajc'ın kontratının 2024 yılına kadar uzatılacağı ifade edildi.
❤️💙 Miha #Zajc ➡️ https://t.co/8rzprfrKLi pic.twitter.com/CuwT4bdb7v— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 16, 2020
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