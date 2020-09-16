16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İtalyanlar transferi duyurdu! Zajc Genoa'da

İtalyanlar transferi duyurdu! F.Bahçe'nin yıldızı...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

'nin Sloven yıldızı Zajc'ın yeni takımı belli oldu. kulübü yıldız futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

'de kadroya yapılan takviyelerin ardından gözden çıkarılan Miha Zajc, İtalya'nın Genoa takımına kliralandı.

İtalya Serie A ekibi Genoa, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Sloven orta saha oyuncusuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR UZATILABİLİR

Serie A ekibinden yapılan açıklamada, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi halinde Miha Zajc'ın kontratının 2024 yılına kadar uzatılacağı ifade edildi.

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