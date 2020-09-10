10 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Miha Zajc Genoa’ya

Miha Zajc Genoa’ya
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Transferde en hareketli ekip olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de gelen isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. İtalyan basınından da sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc için Genoa'yı işaret etti.

Miha Zajc, Genoa yolcusu... İtalyan basını, Çizme ekibinin Sloven orta saha için Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Genoa'nın Zajc'ı kiralayacağı, sözleşmede 3 milyon euro'luk 'zorunlu' satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi. Zajc ile 4 yıllık kontrat yapılacağı bildirildi. Miha'yı Fortuna Sittard ile 'dan Gent de istiyordu. 24 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

KALINIC'LE İLGİMİZ YOK
'un Nikola Kalinic'in menajeri ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Yönetim söz konusu iddiayı yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "İddia edilen futbolcu ile ilgili başkanımızın ve kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün ismi bir süredir ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

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