Miha Zajc Genoa’ya
Transferde en hareketli ekip olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de gelen isimler kadar takımdan gönderilecek isimler de merak ediliyor. İtalyan basınından da sarı-lacivertli formayı giyen Miha Zajc için Genoa'yı işaret etti.
Miha Zajc, Genoa yolcusu... İtalyan basını, Çizme ekibinin Sloven orta saha için Fenerbahçe ile anlaştığını yazdı. Genoa'nın Zajc'ı kiralayacağı, sözleşmede 3 milyon euro'luk 'zorunlu' satın alma opsiyonunun da yer alacağı belirtildi. Zajc ile 4 yıllık kontrat yapılacağı bildirildi. Miha'yı Fortuna Sittard ile Belçika'dan Gent de istiyordu. 24 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
KALINIC'LE İLGİMİZ YOK
Ali Koç'un Nikola Kalinic'in menajeri ile görüştüğü ileri sürülmüştü. Yönetim söz konusu iddiayı yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "İddia edilen futbolcu ile ilgili başkanımızın ve kulübümüzün hiçbir girişimi ve görüşmesi olmadığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz" ifadeleri kullanıldı. 32 yaşındaki Hırvat golcünün ismi bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama