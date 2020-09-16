Transfer döneminde adından en çok söz ettiren ekip olan ve Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon Euro bonservis ve bonuslarla Serie A ekiplerinden Lazio'ya satmıştı. Forvet arayışlarındaki sarı-lacivertliler aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri