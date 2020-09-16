16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı

Süper Lig devinin listesine girdi! Burak Kapacak...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

Transfer döneminde adından söz ettiren , son olarak Marcel Tisserand'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, 'un oyuncusu 'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, TFF 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen 'ı transfer etmeye çok yaklaştı.

Sarı lacivertlilerin 20 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna dahil etmesi artık an meselesi.

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BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999'da Bursa'da dünyaya gelen Burak Kapacak, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor.

Geçtiğimiz sezon Burak Kapacak 20 müsabakada rol aldı ve 1172 dakika sahada kaldı.

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