Süper Lig'e dünya yıldızı! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'e galibiyetle başlayan Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi. İki dev kulüp İngiliz forvet için kulübüne kiralama teklif etti. İşte o isim ve detaylar...

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya... Golcü transferi için temaslarını sürdüren Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin aynı oyuncu için teklif yaptığı belirtildi.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA

Football Insider'ın haberine göre; Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, Watford'un İngiliz golcüsü Danny Welbeck ile temasa geçti.

TEKLİF YAPILDI

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncu için kiralama teklifleri yaptığı ve kulübünden cevap beklediği ifade edildi.

DANNY WELBECK KİMDİR?

Danny Welbeck, futbol kariyerine ilk olarak 1991'de doğduğu kentin takımlarından biri olan Manchester United'ın altyapsında başladı.

Yedi sene boyunca altyapı kademelerinin birçoğunda yer aldı. 2008 yılında ise ilk kez teknik ekip tarafından A takıma alındı. 2008-09 sezonunda A takımda toplamda 5 maça çıktı. Çok az forma giymesine rağmen o sezon takımı ile beraber Premier Lig şampiyonluğunu kazandı.

İkinci sezonunda ise takımda daha fazla yer aldı ve çıktığı 17 maçta attığı 4 gol ile takımına İngiltere Lig Kupası'nı kazandıran isimlerin başında geldi. Sezon içerisinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına Beşiktaş karşısında çıktı.

2010 yılında Sunderland'a kiralandı. Bir sezon forma giydiği ekipte 26 maça çıkıp 6 kez fileleri havalandırdı. Manchester United'e geri döndü ve 2013-14 sezonunun sonuna kadar 92 maçta forma giyip 20 gol attı.

2014 yılında ise bu sefer Premier Lig'in başka bir devi Arsenal'a transfer oldu. İlk sezonunda takımıyla toplamda 37 maça çıkıp 8 gol attı ve o sezon FA Cup'ı kazandı.

SAKATLIĞI ENGEL OLDU

2019 yılında ise Arsenal'deki sözleşmesinin sonunda bedelsiz olarak Watford'a imza atan Danny Welbeck, kariyeri boyunca olduğu gibi yeni takımında da yaşadığı sakatlık nedeniyle istediği süreyi alamadı.

Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

Watford'daki ilk sezonunda 20 maça çıkan tecrübeli isim, 3 kez ağları sarstı ve takımının küme düşmesini engelleyemedi.

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