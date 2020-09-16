16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den KAP'a açıklama! Diego Costa ve Mario Mandzukic...

F.Bahçe'den KAP'a Costa ve Mandzukic açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

'nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren için ve iddiaları gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () açıklama yaptı.

'nin ayrılışının ardından forvet arayışlarını sürdüren için ve iddiaları gündeme gelmişti. Sarı-lacivertliler konuyla ilgili 'a açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır.
Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. "

F.Bahçe'nin stoperine sürpriz teklif! haberin devamı

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