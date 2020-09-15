Son dakika haberine göre...Fenerbahçe'nin genç stoperi Okan Turp için teklif geldi | Okan Turp kimdir?
Son dakika transfer haberine göre...Fenerbahçe'de bir yandan gelecek oyuncular merak edilirken bir yandan da gelen teklifler düşünülmeye devam ediyor. Hollanda Ligi takımlarından FC Dordrecht, sarı-lacivertlilerin genç stoperini göz dikti. İşte o isim ve detaylar...
Hollanda ekibi FC Dordrecht'un Fenerbahçe forması giyen Okan Turp için teklif yaptığı iddia edildi.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Hollanda ekibi FC Dordrecht, Fenerbahçe forması giyen Okan Turp için teklif yaptı.
Sarı lacivertli takımla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu stoperde görev yapıyor.
OKAN TURP KİMDİR?
2016 yılında kariyerine başladığı VfB Stuttgart altyapısından 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştur. Burada kendisiyle 2022 yılına kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
2019-2020 sezonu ara transfer döneminde 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'a sezon sonuna kadar kiralanmıştır.
U-17 Türk milli takımında ilk maçına 2016 yılında çıkmıştır.
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