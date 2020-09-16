16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe yeni transferi Filip Novak'ın lisansını çıkardı

F.Bahçe bir yıldızın daha lisansını çıkardı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 16.09.2020

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni transferlerinden Filip Novak'ın lisansını çıkardı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand'ın lisansları henüz çıkmadı.

Fenerbahçe, transfer limiti nedeniyle beklettiği yeni transferlerinden Filip Novak'ın lisansını çıkardı.

Filip Novak'ın lisansının çıkmasının ardından Fenerbahçe'de lisansı çıkmayan iki isim kaldı; Mert Hakan Yandaş ve Marcel Tisserand.

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