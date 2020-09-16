16 Eylül 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Eran Zahavi'den flaş sözler! "Fenerbahçe'ye transfer olmam..."

Zahavi'den flaş Fenerbahçe sözleri!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasından sonra forvet arayışlarına başlayan 'nin gündemine 'nin girdiği iddia edilmişti. İsrailli futbolcudan flaş Fenerbahçe sözleri geldi. İşte detaylar...

Transferde adı uzun süredir ile anılan İsrailli yıldız , söz konusu transfere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli ekibe olan transferinden vazgeçtiği yıldız, Sport1'e konuştu.

Transferinin söz konusu olmadığını aktaran Zahavi, "Instagram, dünyayı çılgına çevirdi. Sosyal medyadaki her şey orantısız. Güzeldi, güzel bir projeydi ama Fenerbahçe'ye olmadım, olmayacağım da" ifadelerini kullandı.

Bonservisi Guangzhou RF'de Zahavi, Çin ekibinde 106 maçta 91 gol, 27 asistlik performans sergiledi.

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