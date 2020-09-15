15 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Marcel Tisserand'ın bonservis bedeli belli oldu! Fenerbahçe...

Bonservisi belli oldu! Tisserand için F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 15.09.2020

Marcel Tisserand için Wolfsburg'la anlaşan Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak rakam da belli oldu. Alman basınından Kicker, sarı-lacivertlilerin Kongolu oyuncu için 4 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

F.Bahçe'nin İstanbul'a getirdiği Marcel Tisserand'ın maliyeti belli oldu. Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre sarı-lacivertl kulüp, Wolfsburg'a bu transfere karşılık yaklaşık 4 milyon euro ödeyecek. Kongolu stoperin transferinin sağlık kontrolü sonrasında açıklanacağı belirtildi. Öte yandan Tisserand, F.Bahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağı için mutlu olduğunu, takıma katılmak için sabırsızlandığını söyledi. 27 yaşındaki stoper, Kongo 'nda G.Saraylı Luyindama'nın da kaptanı.

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