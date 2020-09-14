Dirar'ın inadı inat!
Fenerbahçe takıma kattığı birçok ismin yanında bazı isimlerle de vedalaşmak istiyor. Sarı-lacivertlilere kendisine kulüp bulmasını istediği Dirar'dan "Kalmak istiyorum" yanıtını aldı. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...
Fenerbahçe, Dirar'dan da kulüp bulmasını istemişti. Sarı-lacivertlilerle 2022'ye sözleşmesi bulunan Faslı yıldız ise takımda kalmak istediğini belirtip, "Planım Fenerbahçe'de kalmak ve takımın hedeflediği başarılarda yer almak" diye konuştu.
SLIMANI ONU KORKUTTU!
Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen BounedJah'ın F.Bahçe'ye olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı. Cezayirli futbolcu için vatandaşı Slimani'nin sarı-lacivertli formayla başarısız olmasından dolayı korktuğu ve Avrupa'ya çıkmaktan vazgeçtiği iddia edilmişti.
ZAJC RESMEN GENOA'DA
Fenerbahçe, Zajc'ın Genoa'ya kiralandığını açıkladı. Resmi twitter hesabından, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.
GAMEIRO'DAN KÖTÜ HABER
Sarı-lacivertlilerin forvet adayları arasında olduğu iddia edilen Gameiro'dan dün açıklama geldi. Valencia forması giyen 33 yaşındaki Fransız oyuncu, "Kulüp başta beni göndermek istiyordu. Ancak hoca ile konuştum ve artık kalmamı istiyor. Valencia'da çok iyiyim ve ayrılmak istemiyorum" dedi.
JAİLSON ÇİN YOLCUSU
Transfer atağını sürdüren Fenerbahçe kadroda oluşan fazlalığı da azaltıyor. Miha Zajc'ı Genoa'ya kiralayan sarılacivertliler, Jailson'u da Çin'e satmaya hazırlanıyor. Brezilyalı orta saha için bir Çin ekibi ile görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi. Bu satıştan kasaya 4-4.5 milyon euro bonservis bedeli gireceği belirtildi.
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