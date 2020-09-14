14 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ünlü gazeteciden flaş Giuliano iddiası! Fenerbahçe...

Ünlü gazeteciden flaş Giuliano iddiası! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

çalışmalarını sürdüren 'nin, forması giyen eski futbolcusu 'yu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Fransız gazeteci , Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Giuliano'nun sarı-laciverli takıma dönmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar...

transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler için Fransız gazeteci , önemli bir haberi gündeme getirdi.

Sarı-lacivertlilerde oynadığı futbolla taraftarların büyük beğenisini toplayan ve sonrasında 'a gönderilen , 'e dönebilir.

Aktarılan bilgilere göre Giuliano, Al Nassr kulübünün kendisiyle maddi anlaşma uzlaşmak için yaptığı teklifi reddetti ve konuyu 'ya taşıdı.

Kısa süre içerisinde tatilden dönmesi beklenilen Giuliano'nun, Al Nassr kulüp yönetimi tarafından ülkeden çıkışı yasaklandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Al Nassr kulüp yetkilileri Giuiliano'ya 2. tekliflerini iletti ve bu teklif ve Brezilyalı yıldız tarafından kabul görmedi.

F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR
Öte yandan Giuliano'nun kulübüyle yapacağı müzakereler sonrasında sözleşmesini feshetmek istediği bilinirken, Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktarıldı.

İşte Fenerbahçe'deki son durum! haberin devamı

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