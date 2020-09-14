Ünlü gazeteciden flaş Giuliano iddiası! Fenerbahçe...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Al Nassr forması giyen eski futbolcusu Giuliano'yu kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Fransız gazeteci Manu Lonjon, Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle takımdan ayrılmak isteyen Giuliano'nun sarı-laciverli takıma dönmek istediğini öne sürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler için Fransız gazeteci Manu Lonjon, önemli bir haberi gündeme getirdi.

Sarı-lacivertlilerde oynadığı futbolla taraftarların büyük beğenisini toplayan ve sonrasında Al Nassr'a gönderilen Giuliano, Kadıköy'e dönebilir.

Aktarılan bilgilere göre Giuliano, Al Nassr kulübünün kendisiyle maddi anlaşma uzlaşmak için yaptığı teklifi reddetti ve konuyu FIFA'ya taşıdı.

Kısa süre içerisinde tatilden dönmesi beklenilen Giuliano'nun, Al Nassr kulüp yönetimi tarafından ülkeden çıkışı yasaklandı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Al Nassr kulüp yetkilileri Giuiliano'ya 2. tekliflerini iletti ve bu teklif ve Brezilyalı yıldız tarafından kabul görmedi.

F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR

Öte yandan Giuliano'nun kulübüyle yapacağı müzakereler sonrasında sözleşmesini feshetmek istediği bilinirken, Fenerbahçe'de yeniden forma giymek istediği aktarıldı.

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