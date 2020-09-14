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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin istediği Muhammed Kiprit Uerdingen'de!

F.Bahçe istemişti! Genç isim elden kaçtı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Bir dönem adı Fenerbahçe ile de anılan gurbetçi forvet Muhammed Kiprit'in yeni takımı belli oldu. 21 yaşındaki oyuncu, Almanya 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'e transfer oldu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Muhammed Kiprit, Almanya'da kaldı... 21 yaşındaki gurbetçi golcü, II takımından 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'e transfer oldu.

Hertha, 2015 yılından beri altyapısında yer alan genç futbolcuyu bonservisiyle verse de, sözleşmesine tekrar satın alma opsiyonu koydurttu.

Muhammed Kiprit, geçtiğimiz sezon Almanya Kuzeybatı Bölgesel Ligi'nde 21 kez fileleri havalandırarak en çok gol atan oyuncu olmuştu.

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