Fenerbahçe'nin istediği Muhammed Kiprit Uerdingen'de!

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi'nde iki kez gol kralı olan Cezayirli golcü Baghdad Bounedjah ile temasa geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...