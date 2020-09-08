08 Eylül 2020, Salı

FENERBAHÇE

Lisans için geri sayım

Lisans için geri sayım
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.09.2020

’nin yeni transferleri ’de kayıtlı değil. anlaşması sonrasında yeni yıldızların lisansı da çıkmış olacak...

F.Bahçe'de anlaşmasının resmi olarak açıklanması için geri sayıma geçildi. Yönetimin kısa süre içinde resmi olarak anlaşmayı duyurması bekleniyor. Yeni sezon öncesi yıldız isimleri kadrosuna katan 'de bu oyuncular 'nin listesinde gözükmüyor. Kulüpler, ilk resmi maçlarından 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz etmek zorundadır. Liste her maçtan 24 saat öncesine kadar revize edilebilir. Böylece Sosa, Mert Hakan, Novak, Caner ve gibi yıldızlar TFF'nin listesinde gözükmüş olacak.

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