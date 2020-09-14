Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olması sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-lacivertli yönetim, Al Sadd forması giyen ve Katar Ligi'nde iki kez gol kralı olan Cezayirli golcü Baghdad Bounedjah ile temasa geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışının resmileşmesinin ardından golcü transferinde düğmeye basan Fenerbahçe, hareketli günler yaşıyor. Mandzukic, Cisse gibi isimleri listesinde tutan sarı-lacivertliler, gündeme yeni bir golcü aldı. Fotomaç'ın haberine göre Kanarya'nın, Katar Ligi'nde iki kez gol krallığı yaşayan Baghdad Bounedjah ile temasa geçtiği iddia edildi. Al Sadd ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 22 resmi karşılaşmada 16 gol atıp 10 da asist yaptı.

BAGHDAD BOUNEDJAH KİMDİR?

26 yaşındaki Baghdad Bounedjah, profesyonel kariyerine 2011 yılında Cezayir ekiplerinden RCG Oran'a attığı imza ile başladı.Tüm kariyerini Kuzey Afrika ve Asya takımlarında geçiren Cezayirli golcü, formasını giydiği Al-Sadd'ın en büyük silahı olarak görülüyor.

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