14 Eylül 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe iki santrfor için geri sayımda! Kritik gün...

F.Bahçe iki santrfor için geri sayımda! Kritik gün...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Bas Dost için Frankfurt’la, Samatta için ise A.Villa ile bugün bir kez daha masaya oturulacak. Şartların oluşması durumunda iki yıldız isim İstanbul'a davet edilecek

Sezonun transfer şampiyonu olan Fenerbahçe Vedat Muric'in Lazio'ya transferinin ardından santrfor için elini çabuk tutuyor. Sarı-Lacivertli ekipte futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun Bas Dost ve Samatta transferi için yoğun çaba sarfettiği ifade ediliyor.

BİRİ KİRALIK DİĞERİ BONSERVİSİYLE

Fenerli kurmaylar bugün 'da forma giyen Samatta'nin kiralanması ile Frankfurt'tan Bas Dost'un ise bonservisiyle alınması için kulüplerle bir kez daha masaya oturacak.

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İSTANBUL'A DAVET EDİLECEKLER

Şartlar Fenerbahçe'nin istediği duruma gelmesi durumunda her iki oyuncu da İstanbul'a davet edilecek. Sarı-Lacivertliler'in her iki isim için de imzaya yakın olduğu ifade ediliyor.

FREY'İN DURUMU ONLARA BAĞLI

Eğer iki isim için de anlaşma sağlanması durumunda Michael Frey'in başka bir takıma yeniden kiralanması gündeme gelecek. Aksi halde Frey sezonu F.Bahçe'de tamamlayacak.

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