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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un raporu ortaya çıktı! Takıma gelen 2 isim...

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında Çaykur Rizespor deplasmanına giden Fenerbahçe, 1-0 geri düşmesine karşı maçı 2-1 kazanmıştı. Sarı-lacivertli ekipte yeni transferler geçer not alırken, Erol Bulut'un raporu da ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 17:23
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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un raporu ortaya çıktı! Takıma gelen 2 isim...

Fenerbahçe, santrforsuz, Mert Hakan Yandaş'sız ve henüz hazır olmayan oyuncu kadrosuyla çıktığı ligin ilk maçında 6 yeni transferinin ve yeni teknik adamının dokunuşlarıyla üç puanı almayı bildi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un raporu ortaya çıktı! Takıma gelen 2 isim...

Kritik mevkilerde önemli eksiklerini Frey ve Zanka gidermek sorunda kalan Erol Bulut ikinci yarıda ise Sinan Gümüş, Valencia ve Sosa hamleleriyle zafere ulaştı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un raporu ortaya çıktı! Takıma gelen 2 isim...

İşte Rize deplasmanında Fenerbahçeli yenilerin karnesi;

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un raporu ortaya çıktı! Takıma gelen 2 isim...

90 dakika sürekli müdahale

Erol Bulut: Saha kenarında çok heyecanlı olduğu gözlenen genç teknik adam 90 dakika maçın içindeydi. Hop oturup hop kalkan, oyuna sürekli müdahale eden Bulut'un en büyük avantajı ise her futbolcusuyla aracısız konuşması. İngilizce, Almanca ve Yunanca bilen Bulut'un, oyuna soktuğu futbolculara taktiğini tercüman olmadan anlatması çok etkili oldu.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un raporu ortaya çıktı! Takıma gelen 2 isim...

Jose Sosa: Sözleşme imzaladığı gün rahatsızlanan, hazırlık kampını ve özel maçları kaçıran Sosa, iki antrenman görerek çıktığı karşılaşmanın yıldızı oldu. Arjantinli yıldızı fiziksel eksikliğine rağmen maç kadrosuna dahil eden Bulut'un en doğru kararı verdiği maç sonunda ortaya çıktı. Henüz kapasitesinin yüzde 20'sini kullanabiliyor olsa da oyunun sıkıştığı dakikalarda klası ve tecrübesiyle kilidi kıran Sosa, 18 dakikalık performansıyla maçın kahramanı olmayı başardı.

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