13 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Şaşırtan gerçek! Sıra Başakşehir’de

Şaşırtan gerçek! Sıra Başakşehir’de
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

döneminde adından söz ettiren , geçtiğimiz sezonu ilk 5'te bitiren takımların 4'ünden de transfer yaptı. Sarı-lacivertlilerin transfer yapmadığı tek takım ise son şampiyon Medipol Başakşehir.

şampiyonu , geçtiğimiz sezonu ilk 5'te tamamlayan takımların 4'ünden önemli isimleri kadrosuna katmıştı. 2. Trabzon'dan Sosa, Novak, 3. Beşiktaş'tan Caner, Gökhan, 4. Sivas'tan Mert Hakan'ı transfer eden sarı-lacivertliler, 5. Alanyaspor'dan da teknik direktör Erol Bulut'la anlaşmıştı. Uzun süredir hedefindeki isimlerden biri olan Visca için tüm şartları zorlayan Kanarya, son şampiyon Başakşehir'den de bir takviye yapmayı hedefliyor.

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