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FENERBAHÇE

Garry Rodrigues Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi

Rodrigues F.Bahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'nin geçtiğimiz sezon başında Al-Ittihad'dan 2 yıllığına kiraladığı ve sarı-lacivertli takımdan ayrılarak 'a olacağı konuşulan 'in geleceği şekilleniyor. Arap ekibinin yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştiren yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirttiği öğrenildi.

'de takımdan ayrılacağı konuşulan ve geleceği merak konusu olan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir ayrılığı için çözüm aranan Yeşil Burun Adalı futbolcunun, Al-Ittihad yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Rodrigues, Arap ekibinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmede Fenerbahçe'de kalmak istediğini belirtti. Sarı-lacivertli kulüple 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bitene kadar takımdan ayrılmama kararı aldığı öğrenildi.

Al-Ittihad Basın Sözcüsü Hüseyin El Şerif, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Garry Rodrigues'in takıma dönmek istemediğini ve oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Yıldız futbolcunun adı son günlerde sık sık ile anılıyordu.

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