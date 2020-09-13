13 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Godin yine gündemde

Godin yine gündemde
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.09.2020

Lemos transferinin ardından savunma için Tisserand'la da anlaşan 'de gündeme yine geldi. Sarı-lacivertlilerin Inter'in bonservis talep etmediği 34 yaşındaki stoperle tekrar temasa geçtiği iddia edildi.

İtalyan ekibinin kadrosunda düşünmediği Uruguaylı yıldızın, Serie A ve takımlarıyla yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun 'den takım arkadaşı olan 'le görüşmelere devam ettiği ileri sürüldü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'ye Jailson piyangosu! İşte yeni adresi ve ödenecek rakam F.Bahçe'ye Jailson piyangosu! İşte yeni adresi ve ödenecek rakam
Rodrigues F.Bahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi Rodrigues F.Bahçe'den ayrılacak mı? Kararını verdi
Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı! Fenerbahçe'de Cavani çılgınlığı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör