13 Eylül 2020, Pazar
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Marcel Tisserand Fenerbahçe için geliyor
Stoper harekatını sürdüren Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Tisserand'ın bu akşam İstanbul'a gelmesini bekliyoruz. Bugün gelemezse oyuncu en geç yarın burada olacak" ifadelerini kullandı.
13.09.2020
Transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand, bu akşam 23.30'da sarı-lacivertliler için İstanbul'a gelecek.
MARCEL TISSERAND KİMDİR?
2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.
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