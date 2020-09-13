Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! İşte yeni adresi ve ödenecek rakam
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin satış listesine koyduğu isimlerden olan Jailson'dan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. Brezilya basını, Kanarya'nın 25 yaşındaki futbolcunun transferi için bir Çin kulübüyle 5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığını öne sürdü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de vedalar bir bir gelecek... Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satışını bekleyen sarı lacivertliler, Miha Zajc'ı Genoa'ya satın alma opsiyonlu kiralayacak. Öte yandan Fenerbahçe'de ayrılacak son isim Jailson olacak.
Brezilya basınında konu ile ilgili yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı lacivertliler, adı sır gibi saklanan Çin kulübüyle transfer için anlaşmak üzere.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Fenerbahçe'nin Jailson transferi için 5 milyon euroluk gelir elde edeceği ifade edildi.
Bununla beraber Fenerbahçe'nin Jailson'un satışını gelecek haftasonuna kadar netleştireceği ve imzaların atılacağı aktarıldı.
GREMIO'YA SATIŞTAN PAY
2018 yılında Gremio'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jailson için sarı lacivertlilerin Brezilya ekibine 1 milyon euroluk bedel ödeyeceği kaydedildi.
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