13 Eylül 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı

F.Bahçe yıldız ismi kiraladı! İşte yeni takımı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu 'ın satın alma opsiyonuyla 'ya kiralandığını açıkladı.

, Sloven futbolcusu 'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına 'nın ekibine kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.

Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.

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