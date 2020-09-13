Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Sloven futbolcusu Miha Zajc'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına İtalya'nın Genoa ekibine kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/9bqHmlAkvn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020
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