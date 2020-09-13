13 Eylül 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Vedat Muriqi resmen Lazio'da

Lazio Muriqi transferini duyurdu! İşte ilk görüntüler
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 Giriş Tarihi: 13.09.2020

Serie A ekibi , hesabından 'den ettiği 'nin transferini duyurdu.

ekibi , hesabından 'nin fotoğrafını paylaşarak transferini resmen açıkladı.

'den İtalya ekibi 'ya olan Vedat Muriqi, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Roma'ya gitti. İtalyan ekip, Vedat Muriqi'nin Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.

Vedat Muriqi İtalya'da!

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