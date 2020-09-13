İtalya ekibi Lazio, sosyal medya hesabından Vedat Muriqi'nin fotoğrafını paylaşarak transferini resmen açıkladı.



Fenerbahçe'den İtalya ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan uçakla Roma'ya gitti. İtalyan ekip, Vedat Muriqi'nin Lazio atkısı ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak transferi resmen açıklamış oldu.



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