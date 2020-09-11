11 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu! Lazio'ya imza tarihi...

Muriqi'nin bonservisi belli oldu! İşte Lazio'ya imza tarihi
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

, için İtalya Serie A ekiplerinden ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra akla gelen ilk soru ise, Muriqi'nin bonservisine ne kadar verileceği oldu. İtalyan gazeteci , Kosovalı golcünün sözleşme detaylarını açıklarken imza tarihini de belirtti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan , İtalya Serie A ekibi 'yla her konuda anlaşmaya varmıştı.

Muriqi'nin transferinin detayları merak konusu olurken, İtalyan gazeteci konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Schira açıklamada, "Vedat Muriqi Pazar günü Roma'ya uçacak. için bonuslarla dahil 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık kontrat imzalanacak." ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında transfer edilen Vedat Muriqi, 36 karşılaşmada 17 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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