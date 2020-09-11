Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli belli oldu! Lazio'ya imza tarihi...
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra akla gelen ilk soru ise, Muriqi'nin bonservisine ne kadar verileceği oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Kosovalı golcünün sözleşme detaylarını açıklarken imza tarihini de belirtti. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriqi, İtalya Serie A ekibi Lazio'yla her konuda anlaşmaya varmıştı.
Muriqi'nin transferinin detayları merak konusu olurken, İtalyan gazeteci Nicolo Schira konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Schira açıklamada, "Vedat Muriqi Pazar günü Roma'ya uçacak. Transfer için bonuslarla dahil 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 5 yıllık kontrat imzalanacak." ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay karşılığında transfer edilen Vedat Muriqi, 36 karşılaşmada 17 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.
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