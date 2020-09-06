Tisserand bitti bitiyor

Alman Ligablatt, Fenerbahçe’nin Marcel Tisserand’da mutlu sona yaklaştığını yazdı. Haberde; Muriç’in satılmasıyla birlikte Kongolu stoperin de imza atacağı vurgulandı.

Mauricio Lemos ile birlikte savunmaya bir takviye daha yapacak olan Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand'da da mutlu sona yakın...

Almanya'da yayın yapan Ligablatt, sarı-lacivertlilerin Kongolu stoperin transferinde sona geldiğini yazdı. Alman ekibinin 27 yaşındaki savunmacıyı yeni sezon kadrosunda düşünmediği belirtilirken, Vedat Muriç'in Lazio'ya satılmasının ardından bu transferde somut adımların atılacağı kaydedildi.

Haberde; imzaların kısa süre içinde de atılabileceği ifade edildi. Kariyerinde Monaco, Lens, Toulouse, Ingolstadt ve Wolfsburg formaları giyen tecrübeli stoper, Kongo Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Savunmadan çıkardığı toplarla dikkat çeken ve tekniğiyle öne çıkan Tisserand, duran toplarda da hücuma destek veriyor. Geçtiğimiz sezon Alman ekibiyle 23 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 1 gol attı, 2 de asist yaptı.

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