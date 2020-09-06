Alpaslan için son teklif

Alternatifli ve geniş bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçtiğimiz iki sezon büyük sıkıntı yaşadığı savunmada işi sıkı tutuyor.

Alternatifli ve geniş bir kadro için kolları sıvayan Fenerbahçe, geçtiğimiz iki sezon büyük sıkıntı yaşadığı savunmada işi sıkı tutuyor. Sarı-lacivertliler, Göztepe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alpaslan Öztürk için yeniden temasa geçti. Daha önce yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Kanarya, Göztepe'ye bu kez 400 bin euro bonservis ile Sadık'ı takas olarak önerdi. Tarafların önümüzdeki günlerde son bir görüşme yapacağı öğrenildi.

DİĞER