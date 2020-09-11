Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
Transfer döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı. Daha önce de stoper bölgesini Lemos ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Tisserand'ın da gelişiyle birlikte bir ismin takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...
Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Dün akşam itibarıyla aradaki tüm pürüzler çözüldü.
27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak. 2018 yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.
ZANKA YOLCU!
Marcel Tisserand'ın transferi sonrası kadrodaki stoper sayısı 5'e çıktı. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre içinde Zanka ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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