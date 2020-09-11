11 Eylül 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.09.2020

döneminde adından en çok söz ettiren takımlardan biri olan , 'ı kadrosuna kattı. Daha önce de stoper bölgesini Lemos ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Tisserand'ın da gelişiyle birlikte bir ismin takımdan ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

Transferin en hızlı takımı bir bomba daha patlattı. Sarı-lacivertliler uzun süredir gündeminde yer alan Wolfsburg'un Kongolu stoperi 'ı bitirdi. Geçtiğimiz hafta Tisserand ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe yönetimi, Alman kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyordu. Dün akşam itibarıyla aradaki tüm pürüzler çözüldü.

27 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Tisserand sağlık kontrolünde sorun çıkmazsa 4 yıllık imzayı atacak. 2018 yılında Ingolstadt'tan 7 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a olan tecrübeli stoper geçen sezon 23 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Tisserand 6 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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Marcel Tisserand'ın transferi sonrası kadrodaki stoper sayısı 5'e çıktı. Takvim'de yer alan habere göre yönetimin kısa süre içinde Zanka ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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